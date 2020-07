Auftritt in Mönchaltorf statt am Ustermer «Hinterhalt»

Je länger, desto deutlicher zeigt sich: Die Kunstbranche ist in Uster nicht totzukriegen. Auch wenn das «Hinterhalt»-Festival coronabedingt abgesagt wurde, dringen die Inhalte trotzdem tröpfchenweise zum Publikum. Das Festival hätte eigentlich am ersten Juli-Wochenende das Zeughaus Winikon in einen Kunst- und Kulturtempel verwandeln sollen. Die Organisatoren gaben dann Anfang Mai unter grossem Bedauern die endgültige Absage bekannt. Lange hielt die Trauer aber nicht an.