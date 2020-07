Abfallmulde in Flammen

An der Eggstrasse in Wetzikon geriet am Mittwochabend eine Abfallmulde in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Noch während die Aufräumarbeiten beim umgestürzten Traktor in Bertschikon erhielt die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben nach 20 Uhr die Meldung über die brennende Mulde. Umgehend rückte eine Besatzung mit dem Tanklöschfahrzeug aus und löschte den Brand. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Neben der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben stand die Kantonspolizei Zürich im Einsatz.