Hier entsteht der neue Firmenhauptsitz der Hustech

Die Firma Hustech Installations verlegt ihren Firmenhauptsitz von Gossau in die Bubiker Industrie. Dort bezieht die Firma, die in den Bereichen Elektrotechnik, Gebäudeautomation und Energiemanagement tätig ist, nächstes Jahr ihr neues Geschäftshaus. Die Grundsteinlegung fand am Mittwochabend statt.