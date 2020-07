Die Tücken des Contact-Tracing in den Kantonen

«54 Prozent sind ein sehr guter Wert», sagt Manuel Battegay, Chefarzt der Infektiologie am Universitätsspital Basel und Mitglied der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes. «Eindrücklich ist vor allem, dass der Wert ziemlich stabil ist, obwohl die Zahl der Corona-Fälle in der Schweiz ja jüngst wieder zugenommen hat.» Denn je mehr Fälle, desto schwieriger werde es mit der Nachverfolgung.



So lassen sich unter anderem auch die Differenzen zwischen den Kantonen erklären. Dort, wo die Infektionen steigen, erhöht sich der Aufwand für die Behörden exponentiell. Kantone mit tiefen Zahlen können die Nachverfolgung jedoch meist problemlos meistern.



Kantone an Kapazitätsgrenzen

Eine Rolle spielt sicher auch, wie viel Personal für das Contact-Tracing eingesetzt wird. Auch hier gibt es grosse Unterschiede, wie eine Umfrage bei verschiedenen kantonalen Gesundheitsämtern zeigt: So arbeiten zum Beispiel im Jura derzeit nur 2 bis 3 Personen in der Kontaktverfolgung, während es im Thurgau 9 und im Wallis bis zu 20 sind.

Die meisten Kantone könnten das Contact-Tracing bei steigenden Fallzahlen verstärken, etwa durch Personal des Zivilschutzes. Aber es gibt auch solche, die schon jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen stossen.



Wüste Beschimpfungen

Unisono wird betont, wie schwierig und aufwendig die Suche nach den Kontaktpersonen von Infizierten und die Überwachung der Quarantänebestimmungen sind. Nicht immer verhalten sich die Personen kooperativ. Darauf wies auch die Berner Kantonsärztin Linda Nartey an der jüngsten Pressekonferenz des Bundes hin: «Meldefristen, die nicht eingehalten werden, oder Telefonnummern, die nicht verfügbar sind, führen zu Verzögerungen und beeinflussen die Wirksamkeit.» Teilweise würden Contact-Tracer auch wüst beschimpft, was die Arbeit zusätzlich erschwere, so Nartey.

Derzeit befinden sich gemäss dem BAG schweizweit 2948 Personen in Quarantäne – ein grosser Aufwand für die Kantone, der sich aber lohnt. «Wir werden nie alle Übertragungsketten nachverfolgen können», sagt Infektiologe Battegay, «aber das Contact-Tracing ist sehr wichtig, wie die Zahlen zeigen.» (Yannick Wiget, Titus Plattner)