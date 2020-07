Apéro-Kultur trotz Zählpanne

Auch Hansjörg Germann (FDP) freute sich auf diesen Umtrunk. Er wies aber in seinem fast schon philosophisch anmutenden Votum darauf hin, dass das Leben mit der Pandemie nicht mehr ganz so sein werde wie einst, man dieses aber gerade deshalb unbedingt geniessen solle – eben beispielsweise mit einem Apéro. Dass sich der Illnau-Effretiker Parlamentsbetrieb in die Sommerferien verabschiedet, wusste Daniel Kachel (GLP) regelrecht zu zelebrieren. Als Einziger erschien er zur Sitzung in Shorts während andere in Anzugshosen und Jacketts schwitzten.

Ins Schwitzen brachte die corona-bedingte Sitzordnung Stimmenzähler Peter Vollenweider (BDP). Er brauchte zwei Anläufe, ehe die Angabe zu seinem Sektor korrekt war. Matthias Müller (CVP) wies denn auch auf diese kleine Panne, wie es sie einst auch schon im Ständerat gegeben hatte, hin und betonte die Wichtigkeit der Wahl der drei neuen Stimmenzähler.