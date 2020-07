Verkehrssituation erregt die Gemüter

Der Strassenabschnitt beim Bahnhof Kollbrunn soll zu einer Begegnungszone werden. Am Mittwochabend orientierte die Gemeinde über das Projekt in der Regenbogenhalle in Kollbrunn.

«Der Bahnhof Kollbrunn ist heute kein Bijou.» Patricia Heuberger (SP), Gemeinderätin Zell

Er solle zu einem Platz werden auf dem man gerne Zeit verbringt und für einen Schwatz auch kurz anhalte, umriss die zuständige Gemeinderätin Patricia Heuberger (SP) die Idee vor rund 70 Personen. Davon werde auch das Gewerbe profitieren.