Auf Beutefang mit der Ausrüstung eines Hochseefischers

Einst war die Fischortung über ein Echolotgerät den Profifischern vorenthalten, heute ist das Gerät für jedermann erschwinglich und zugänglich. Auch am Greifensee nutzen Fischer die Technik, um mit Schallwellen Gewässer auszuloten und so Fische auszumachen. Marcel Gartmann, Präsident des «Sportfischereivereins am Greifensee Uster», bestätigt: «Viele Bootsfischer auf dem Greifensee verwenden ein Echolotgerät.» Er selbst besitze auch ein solches und nehme es «hin und wieder» mit auf den See.