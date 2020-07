Politiker stellen Fragen zum Ustermer Sexualstraftäter

Der Fall des Sexualstraftäters, der jüngst aus dem Psychiatriezentrum Rheinau geflüchtet ist, wird von Politikern aufgenommen. Die Kantonsrätin Nina Fehr Düsel (SVP, Küsnacht) sowie ihre Ratskollegen Paul Mayer (SVP, Marthalen) und Tobias Mani (EVP, Wädenswil) fordern in einer Interpellation strengere Massnahmen. In einer Interpellation richten sie Fragen zum Fall an den Regierungsrat.