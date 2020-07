Lynyrd Skynyrd bläst Tournee und Wetziker Show ab

Sie bleiben in Sweet Home Jacksonville, die Männer und Frauen der Südstaaten-Rockband Lynyrd Skynyrd aus Florida. Eigentlich war dieses Jahr der letzte Teil ihrer Abschiedstournee geplant, die sie nicht zuletzt am Donnerstag in die Wetziker Eishalle hätte bringen sollen. Doch mit den Corona-Massnahmen ist derzeit nicht ans Touren zu denken.

«Die Musikerinnen und Musiker von Lynyrd Skynyrd sind alle über 65-jährig, also im Risikoalter.»



Stefan Matthey, Geschäftsführer Good News