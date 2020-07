Tierschützer protestieren gegen Tiger-Haltung

Nach dem tödlichen Angriff des Tigerweibchens Irina auf eine 55-jährige Pflegerin hatte der Zoo am Sonntag die gesamte Anlage für Besucher aus Pietätsgründen geschlossen. Am Montagmorgen öffnete er wieder die Tore, wobei die Zone rund um das Tigergehege abgesperrt wurde. Vor dem Zooeingang demonstrierten am Montagmorgen rund ein Dutzend Mitglieder des Vereins «Hilfe für Tiere in Not» gegen den Zoo Zürich.