Gute Nachrichten für Dürntner Hindu-Tempel

Es ist ein Haufen Geld, den Hindu-Priester Swamy Sarahanabavanantha Thandayuthapanikkurukkal (kurz: Swamygal) seinem Vermieter in den letzten zehn Jahren überwiesen hat: 14'000 Franken musste er für die Fabrikliegenschaft mit Vorplatz und Garage in Dürnten bezahlen, in der sich Tempelräume und Kantine, Toiletten und Duschanlagen sowie ein Wohnraum für ihn und seine Frau befinden. Und das Monat für Monat.