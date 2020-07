Drei Personen kandidieren für den freien Sitz

Für den frei werdenden Sitz in der Schulpflege Zell bewerben sich drei Personen. Das geht aus einer amtlichen Anzeige im «Tößthaler» hervor. Die Kandidaten sind: Markus Kägi (FDP/BGV), Michael Krützen (SP) und Martin Tischhauser (parteilos). Die Urnenwahl findet am 27. September mit einem leeren Wahlzettel statt. Der Sitz in der Schulpflege wird frei, weil Matthias Sönnichsen per Ende Juli zurücktritt.