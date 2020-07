Autokino will den Ausfall des Rock the Ring kompensieren

Bei Schlager denkt man an volle Festzelte, Après-Ski-Beizen oder Biergärten, an Polonaise und Tänze auf Tischen. Aber nicht unbedingt an ein Gelände voller Autos, ausgerichtet auf eine Bühne weit weg. Doch nun geht es halt nicht anders. Corona-Einschränkungen machen klassischen Schlagersausen wie dem Wetziker Schlagerzelt den Garaus. Also springt jetzt das Autokino im Betzholzkreisel Hinwil in die Bresche – so gut es geht.

Am 1. August steht die Party auf dem Programm – und die Organisatoren können von Glück sprechen, dass die meisten 1.-August-Feiern im Bezirk Hinwil abgeblasen sind. So dürfte es krachen, wenn ab 19 Uhr die Schweizer Schlager-Stars Francine Jordi und Linda Fäh auftreten.

«Das passt ja gut, zwei Schweizer Künstlerinnen am Nationalfeiertag.»



Roger Egolf, Leiter TCS Training und EVent

Roger Egolf, Leiter TCS Training & Events, sagt: «Wir gehen nicht davon aus, dass die Leute beim Schlagerabend im Auto bleiben.» Allerdings sei das Gelände riesig und um zu grosse Distanzen zur Leinwand zu vermeiden, könne man auch keine 1000 Personen reinlassen. «Wir haben zudem ein gutes Schutzkonzept.» So hoffe er schon, dass gute Stimmung aufkomme.

Abgesehen davon seien die beiden Künstlerinnen Feuer und Flamme von der Idee gewesen, am 1. August im Autokino aufzutreten. «Das passt ja auch gut, zwei Schweizer Künstlerinnen am Nationalfeiertag.»

Hazel Brugger, Rob Spence und andere

Doch der Schlagerabend ist nicht der einzige Sonder-Event im Kreisel. Mit Hazel Brugger, Rob Spence und einer SRF3-Comedy-Talent-Show bieten die Veranstalter gleich drei Comedy-Abende an. Auf die Verpflichtung von Brugger ist Egolf besonders stolz. «Das ist ihr einziger Autokinoauftritt in der Schweiz.» An einem weiteren Abend bringt er mit Damien Lynn, Veronica Fusaro und Sam Himself drei Schweizer Pop-Nachwuchstalente auf die Bühne im Kreisel.

Das Programm kommt insofern ein bisschen wie eine Kompensation für die abgeblasenen Grossveranstaltungen in und um Hinwil daher – etwa das Rock the Ring selbenorts oder das Alpenfestival auf dem Hasenstrick, das nebst Kinofilmen auch Comedyabende veranstaltet.

«Im Normalfall könnten wir uns solche Gagen nicht leisten.»



Roger Egolf

Egolf sieht insbesondere den Ausfall des Rock the Rings ein bisschen kompensiert, fügt aber an, dass man solche Angebote nicht konkurrenzieren wolle. Gerade beim Musikprogramm profitiere man nun von etwas günstigeren Gagen der Künstler, da diese um jeden Auftritt dankbar seien. «Wir nutzen sie natürlich auch nicht aus – aber im Normalfall könnten wir uns solche Gagen nicht leisten», sagt Egolf. Und im Fall der Comedyabende findet er: «In dieser Corona-Zeit kann ein bisschen Humor nicht schaden.»

Hoffnung auf Erfolg wie in Deutschland

Ob die Sache auch einen guten Absatz findet, ist für Egolf schwer einzuschätzen. «In Deutschland war das Konzept sehr erfolgreich. Insofern denke ich, dass es auch bei uns funktionieren könnte.» Man werde zudem das Ambiente dem Veranstaltungsstil anpassen. «Viele Leute kommen mit schönen Autos, dem wollen wir Rechnung tragen.» Dies etwa damit, dass man einen Lastwagenauflieger zur Bühne umfunktioniere.

Sollte das erweiterte Programm zum Erfolg werden, schliesst Egolf eine Zukunft dafür nicht aus. «Insbesondere der Bereich Comedy passt meines Erachtens auch bestens in ein Autokino. Da hat man eine Person auf dem Bildschirm – und sitzen würde man auch im Theater.»

Das Autokino im Betzholzkreisel beginnt am 28. Juli und dauert bis zum 30. August. Die Filmeintritte sind ähnlich wie im Vorjahr ab rund 28 Franken pro Einzelticket zu haben, die Eintritte für die Events sind teurer. Infos gibts unter www.driveinmovies.ch.