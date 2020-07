«Zu fünft können wir den Betrieb nicht stemmen»

In weniger als zwei Wochen wird die Dorf Beiz Wildberg bereits wieder Geschichte sein. Das Lokal, das im Februar dieses Jahres eröffnet wurde, muss seine Tore bereits wieder schliessen. Am 17. Juli wird zum letzten Mal in der Beiz Kaffee ausgeschenkt. Doch nicht etwa ein Mangel an Gästen zwingt die Betreiberinnen in die Knie, sondern fehlende Helfer.