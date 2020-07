«Viele sind froh, dass jetzt klare Spielregeln gelten»

In den Schweizer Zügen wurde die Maskenpflicht am ersten Tag bereits zum grössten Teil befolgt. Wie sieht es in den Bussen der VZO aus?

Joe Schmid: Die Mehrheit hält sich an die neuen Vorgaben. Auf meinem Arbeitsweg von Wetzikon nach Grüningen habe ich niemanden ohne Maske gesehen. In den letzten Wochen ist man aufgefallen, wenn man eine Maske getragen hat – heute ist die Situation genau umgekehrt. Wer keine trägt, ist der Exot.