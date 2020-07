SP-Gemeinderat Christoph Daeniker tritt zurück.

Bei der Ustermer SP geht der Aderlass im Gemeinderat weiter: Vor einem knappen Monat trat bereits Salome Schaerer aus zeitlichen Gründen aus der Ustermer SP-Fraktion zurück und wurde durch Peter Mathis-Jäggli ersetzt.

Nun kommt es zum nächsten Wechsel: Vier Jahre nach seinem Eintritt in das Ustermer Parlament tritt Christoph Daeniker zurück. Grund dafür sei ein anstehender Auslandaufenthalt sowie der anschliessend geplante Wegzug aus der Stadt Uster, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt.

Nachfolger war im Graphos-Vorstand

Daeniker hat beim Bezirksrat Uster deshalb ein Gesuch auf Entlassung aus dem Gemeinderat per Ende Juli eingereicht. Er war seit 2016 Mitglied des Parlaments. Damals tratt er die Nachfolge des zurückgetretenen früheren Gemeinderatspräsidenten Walter Strucken an. Während seiner ganzen Amtszeit gehörte Daeniker der Kommission Soziales und Gesundheit (KSG) an. Gleichzeitig sass er auch in der Rechnungsprüfungskommission.

Nachfolger von Christoph Daeniker ist Martin Camponovo. Der gelernte Schriftsetzer arbeitete viele Jahre in verschiedenen Zeitungsverlagen und war in der Schweizerischen Graphischen Gewerkschaft aktiv. Nach einer Zweitausbildung ist er seit 2005 in der Kinder- und Jugendbetreuung tätig. Zudem hat er sich im Vorstand des Vereins Buchdrucker-Museum Graphos engagiert und gehört seit vielen Jahren auch dem Vorstand der SP Uster an.