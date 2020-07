Kleinformatiges in Szene gesetzt

Es kommt nicht immer auf die Grösse an. Am vergangenen Samstag fand in der Kulturschmitte in Zell die Vernissage zum Thema Kleinformatiges statt. Neun Künstlerinnen und Künstler präsentierten die etwas kleineren aber einzigartigen Werke ihres Schaffens und standen den Kunstinteressierten Rede und Antwort. Beim Apéro im Freien mit musikalischer Umrahmung genossen die Anwesenden den wunderbaren Sommerabend und die stimmungsvolle Atmosphäre, welche die kleine Tösstaler Galerie ausstrahlt. (Manuela Kägi)