«Es war höchste Zeit für die Maskenpflicht»

«Wir leben in einer traurigen Zeit. Die ganze Welt ist krank», sagt ein älterer Herr in einem Bus der VZO am Ustermer Bahnhof. Wie das Gesicht von allen anderen Leuten im Bus ist auch seines zur Hälfte von einem hellblauen Accessoire verdeckt. Seit heute gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln in der ganzen Schweiz die Maskenpflicht.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist das Tragen von Masken zwar ein Stück weit zur Normalität geworden. Dennoch trug nur ein Bruchteil der Bevölkerung auf freiwilliger Basis eine solche. Heute Vormittag halten sich aber bis auf ganz wenige Maskenverweigerer alle an die neue Regelung, wie ein Augenschein in Zug und Bus zeigt.

Das Leid der Brillenträger

Die Masken scheint dann auch weitgehend akzeptiert zu sein – Beschwerden hört man kaum. Für einige scheinen sie allerdings noch etwas ungewohnt. Immerzu fassen sich Leute ins Gesicht, drücken den Stoff an die Wangen und zupfen die Gummizüge zurecht. Vereinzelt laufen Leute durch den Zug, deren Nase nicht unter der Maske steckt.

Unter den Masken ist es feucht und warm. Brillenträger haben mit beschlagenen Gläsern zu kämpfen. Ein Mann reisst sich die Maske herunter. «Ich kann kaum noch atmen», presst er hervor. Nach ein paar Atemzügen zieht er seine Maske wieder an.

«Ich finde die Maskenpflicht angebracht für die Situation.»



19-jähriger Ustermer ÖV-Nutzer

Maskierte Menschen treten aus den Zügen und Bussen ins Freie. Manche befreien sich sofort von den Stoffen, ziehen sie unters Kinn, hängen sie sich an ihr Handgelenk oder lassen sie von einem Ohr herunterbaumeln. Wieder andere behalten sie auch auf den Perrons und in den Unterführungen an.

«Ich finde die Maskenpflicht angebracht für die Situation», sagt ein 19-jähriger Ustermer, der heute zwischen seinen Airpods zum ersten Mal auch eine Maske trägt. «Sie fühlt sich zwar blöd und richtig heiss an im Gesicht, trotzdem kann ich verstehen, dass es wichtig ist, sich und andere zu schützen.» Manchmal vergesse er aber, die Maske hochzuziehen. «Man gewöhnt sich daran», sagt eine weitere junge Frau, die am Ustermer Bahnhof auf den Zug wartet.

Aufs Outfit abgestimmt

Für andere wiederum ändert sich gar nichts. «Ich habe schon vorher im Zug eine Maske getragen und es ist höchste Zeit, dass es nun für alle obligatorisch ist», sagt eine Ustermerin. Sie fühle sich jetzt sicherer in den Öffentlichen Verkehrsmitteln.

Dass die Maskenpflicht erst seit heute gilt, stösst bei vielen auf Unverständnis. «In anderen Ländern gibt es eine solche Vorschrift schon länger. Dass der Bundesrat diese erst zu einem solch späten Zeitpunkt einführt, finde ich schade und etwas unglaubwürdig», sagt ein Pendler.