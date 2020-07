Tiger tötet Tierpflegerin im Zoo Zürich

Am Samstagnachmittag, 4. Juli, wurde im Zoo Zürich eine Tierpflegerin von einem Tiger angegriffen und dabei tödlich verletzt. Das teilt die Zürcher Stadtpolizei mit.

Kurz vor 13.30 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass im Zoo Zürich in der Tiger-Anlage eine Tierpflegerin von einem Tiger angegriffen worden sei. Sofort rückte sie mit Schutz & Rettung in den Zoo aus. In der Zwischenzeit gelang es dem internen Notfalldispositiv des Zoos den Tiger weg von der Frau und in den Stall zu locken.

Danach konnten die ausgerückten Spezialisten von Schutz & Rettung in die Tiger-Anlage, um sich sofort um die verletzte Tierpflegerin zu kümmern. Trotz sofortigen Reanimationsmassnahmen kam für die 55-jährige Frau jede Hilfe zu spät, und sie verstarb noch an Ort und Stelle.

Wie es genau zum tragischen Vorfall gekommen ist, weshalb sich die Tierpflegerin zur gleichen Zeit wie der Tiger in der Anlage aufgehalten hat, wird jetzt durch die zuständige Staatsanwaltschaft, die Stadtpolizei Zürich, das Forensische Institut Zürich sowie dem Institut für Rechtsmedizin abgeklärt. Für Mitarbeitende und Zoobesuchende, die die Attacke miterlebt haben, wurde ein Care-Team aufgeboten.