Noch 97 neue Corona-Fälle in der Schweiz

Das Bundesamt für Gesundheit vermeldet am Samstagmittag 97 neue Corona-Fälle in den letzten 24 Stunden. Am Freitag vermeldete es noch 134 neue getestete Erkrankungen, am Freitag waren es 116. Das heisst, die Kurve flacht zumindest vorübergehend wieder leicht ab.