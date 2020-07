Ustermer Badegäste werden nicht mehr gezählt

Wer bisher in das Dorfbad Uster wollte, wurde am Eingang über ein Zählsystem erfasst. Und auch in den WC-Anlagen waren die Corona-Massnahmen augenscheinlich. So wurde jedes zweite Pissoir abgeklebt. Seit dem 6. Juni galt für die Anlage eine Obergrenze von 200 Gästen, die im Lauf des Monats auf 250 ausgeweitet wurde. Und die Aufenthaltsdauer war auf zweieinhalb Stunden beschränkt. In die Garderoben durfte nur eine begrenzte Anzahl Besucher auf einmal rein.