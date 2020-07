Stadtpolizei büsst Velofahrer am Pfäffikersee

Eigentlich gilt im Wetziker Naturschutzgebiet am Pfäffikersee ein allgemeines Fahrverbot für alle Fahrzeuge. Doch in letzter Zeit wird dieses Verbot von Fahrradfahrenden vermehrt missachtet. Wie die Stadt Wetzikon in einer Mitteilung schreibt, sind aus der Bevölkerung diesbezüglich mehrere Meldungen eingegangen. Die Stadtpolizei hat daraufhin zusammen mit einem Mitarbeiter der Ranger Greifensee Stiftung am Dienstag von 16 bis 20 Uhr eine Kontrolle durchgeführt – und mehrere Bussen ausgesprochen.

Velofahrer lehnt Ordnungsbusse ab

Insgesamt hat die Stadtpolizei zwölf Fahrradfahrende wegen Missachtung des allgemeinen Fahrverbots überprüft. In diesem Zusammenhang stellte sie zehn Ordnungsbussen aus. Ein Velofahrer hat gemäss der städtischen Mitteilung die Ordnungsbusse abgelehnt, so dass das ordentliche Verfahren mit einer Verzeigung an das Statthalterhamt Hinwil zum Zuge kommt. Eine jugendliche Fahrradfahrerin wird mittels Schülerrapport dem zuständigen Verkehrsinstruktor der Kantonspolizei Zürich gemeldet.

Auch eine Hundehalterin hat eine Busse erhalten, weil sie ihren Hund nicht an der Leine führte. Die Stadtpolizei Wetzikon werde in Zusammenarbeit mit der Ranger Greifensee Stiftung weitere Kontrollen durchführen, heisst es weiter. Sie appelliere an die Bevölkerung, sich an das allgemeine Fahrverbot zu halten und das Naturschutzgebiet zu respektieren.