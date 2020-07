Selbsthilfegruppen boomen in der Singlegesellschaft

Junge Witwer, Parkinsonkranke, Partnerinnen schwuler Männer, Alleinerziehende von Jugendlichen, Hochsensible, Menschen mit Essstörungen, Angehörige von Drogenkranken – sie alle können eine Selbsthilfegruppe in der Region in Anspruch nehmen. Das Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland und Pfannenstiel in Uster führt aktuell an dezentralen Standorten über 80 solcher Gruppen – weitere befinden sich im Aufbau. Dieses Jahr wird die Organisation 30 Jahre alt, und der Bedarf der Menschen, sich mit Gleichgesinnten über ihre Sorgen und Betroffenheiten auszutauschen, ist ungebrochen.