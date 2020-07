Laute Musik gegen die gähnende Leere

Am Freitagabend versammeln sich Egger Jugendliche im Jugend- und Freizeithaus Schürwies. An den anderen Tagen herrscht dort hingegen oft gähnende Leere. «Das sollte nicht sein», so Timo Honegger und Gabi Mähliss von der offenen Jugendarbeit. Ein neuer Bandraum soll Jugendlichen die Möglichkeit bieten, auch ausserhalb des Freitagabends ins Jugendhaus zu kommen und dort musikalisch aktiv zu werden.