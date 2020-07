Dieser Mann hat ein Kind vor dem sicheren Tod gerettet

Eigentlich wollte Arton Murati am Dienstagnachmittag nur in den Atzmännig. Ein Familientag, zusammen mit seiner Frau Arbesa und den drei Kindern. Mit dem Auto fuhren sie von ihrem Zuhause in Winterthur los. Eine erste Verzögerung gab es beim Bahnübergang beim Schwimmbad Engelburg in Rikon. Die Barriere war unten, die S26 war kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Rikon.