Sammelstelle in Kollbrunn soll per Video überwacht werden

Das Littering oder Deponieren von Abfällen nehme immer gravierendere Formen an. Das schreibt der Gemeinderat Zell in einer Mitteilung. Dies im Zusammenhang mit der unterirdischen Glas- und Metallsammelstelle an der Unteren Bahnhofstrasse in Kollbrunn. Diese wird mehrmals pro Woche gereinigt. «Gemeindearbeiter müssen meist zweimal pro Woche sich in Säcken befindendes Glas oder Büchsen einwerfen oder abgestellten Abfall entsorgen.»

«Die Situation ist derzeit ziemlich schlimm.» Susanne Stahl (SP), Gemeinderätin Zell