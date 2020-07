Nach den Ferien zehn Tage in Quarantäne

Seit der Bundesrat Anfang Juni die Einreisebeschränkungen gelockert hat, haben Reisende wiederholt das Virus in die Schweiz eingeschleppt. So sind zum Beispiel sechs Männer aus Chur nach einem Party-Wochenende in Serbien infiziert zurückgekehrt. Dutzende von Personen wurden daraufhin in Quarantäne gesetzt. Nun reagiert der Bundesrat: Alle Personen, die aus Risikogebieten einreisen, müssen sich künftig in Quarantäne begeben.

Ab wann gilt die neue Regelung?

Sie gilt ab nächstem Montag, 6. Juli.