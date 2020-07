In Zell ist die 1.-August-Feier abgesagt

Die diesjährige Bundesfeier der Gemeinde Zell ist nach eingehender Prüfung abgesagt. Das schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Die Feier findet jeweils auf dem Aussichtspunkt Wissen in Oberlangenhard statt. Organisiert wird sie seit vielen Jahren vom Armbrustschützenverein (ASV) Langenhard.

Wie Gemeindeschreiber Erkan Metschli-Roth auf Anfrage sagt, sei der Entscheid zur Absage in Absprache mit der Gemeinde gefallen. «Wir haben vollstes Verständnis dafür.» Mit ein Grund sei gewesen, dass die Umsetzung der Schutzmassnahmen schwierig geworden wäre, zum Beispiel die Aufnahme der Kontaktdaten. Das Wichtigste sei derzeit die Gesundheit der Menschen. Laut dem Gemeindeschreiber ist auch die 1291-Bar abgesagt, die jeweils am Vorabend des 1. August stattfindet.

Zum 50. Mal organisiert

2020 hätte der ASV Langenhard die Feier zum 50. Mal organisiert, sagt der zuständige Gemeinderat Bruno Vollmer (FDP). Nun will der Verein aufhören. Vollmer sucht nun nochmals das Gespräch mit dem ASV und versucht ihm schmackhaft zu machen, die Fünfzig vollzukriegen und die Feier das nächste Jahr noch einmal auf die Beine zu stellen.

Auch auf die Organisatoren der 1291-Bar geht Vollmer zu und hofft, dass er mit ihnen eine Nachfolgelösung aufgleisen kann. «Ich bin guten Mutes, dass es weitergeht. Wir müssen nur noch nageln, wie wir es machen.»

Aufgrund der Absage in Zell finden im Tösstal damit nur in Schlatt, Wila und Wildberg 1.-August-Feiern statt. Mittlerweile hat laut dem Baumer Gemeindeschreiber Roberto Fröhlich auch der örtliche Verkehrsverein die Feier in Sternenberg abgesagt.