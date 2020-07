Maskenpflicht im ÖV, Quarantäne für Rückreisende

Die Schweiz habe bislang eine Ausnahme gebildet mit dem verzicht auf das obligatorische Maskentragen. Ab Montag wird die Pflicht nun aber in Kraft treten. Warum ist die Entscheidung nun getroffen worden? Die Fallzahlen seien gestiegen, zudem will man eine zweite Welle verhindern, so Berset. Die Reisebewegung nehme zu und daher sei es sinnvoll, wenn diese Regelung in der ganzen Schweiz gelte.