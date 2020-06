Ein Streifzug durch gepflanzte Erinnerungen

Der Besuch im Garten der Familie Hafner gleicht einem Blick in ihr Familienalbum. Es ist eine Reise in die Vergangenheit, Erinnerungen an wichtige Momente. Wo vor 25 Jahren, als die Hafners das Haus im Wetziker Sandbüelquartier gekauft hatten, praktisch nur Wiese war, wächst jetzt ein verwunschener, naturnaher Garten, der Einblick in ihr Leben bietet.