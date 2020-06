Platzfresser an umkämpfter Lage oder Mobilität der Zukunft?

Uster will velofreundlicher werden. Immer wieder gibt es neue Ideen, wie dies geschehen soll. Nicht alle kommen gut an. Seit Mitte Oktober werden am Bahnhof Uster West digitale Veloständer mit Helmbox und Ladestation für E-Bikes getestet – ein Pilotprojekt des Luzerner Start-Ups «Smartmo». Die Idee: für einen Pauschalbetrag von 1.10 Franken können Nutzer ihre Velos über eine App diebstahlsicher an einem der Veloparkplätze abstellen. Dabei soll die umweltfreundliche Mobilität gefördert werden.