Mehr Corona-Ansteckungen bei Jüngeren im Kanton

Um eventuelle Brandherde ausfindig zu machen, sei es wichtig, dass man auch die einzelnen Bezirke des Kantons genau anschaut. Die Fallzahlen in den Bezirken würden sich nicht gross unterscheiden, sagt Neubert. Einzig der Bezirk Bülach schere ein wenig aus. Aber auch das sei nicht wirklich dramatisch.

Nach Neubert spricht die Kantonsärztin Christiane Meier. Im Kanton seien in der vergangenen Woche 11'000 Tests durchgeführt worden. Man teste sehr viel zurzeit. Die Menschen würden sich momentan in Gruppen anstecken, in denen sie sich viel bewegen. So sei das in der Familie, bei der Arbeit oder in der Schule. Im Kanton gebe es aber keine Cluster oder keine Superspreader-Events. Das heisst es handelt sich bei den Ansteckungen um Einzelfälle.

Nur bei Symptomen testen

Man teste viel, sagt Meier. Das sei gut aber es sei auch wichtig, dass man nach wie vor nur testet, wenn man Symptome aufweist. Andernfalls würden die Kosten auch nicht übernommen. Auch wenn ein Test negativ ausfalle, heisse das nicht, dass man in ein paar Tagen doch ansteckend wird. Deshalb sei die Selbstisolation während zehn Tagen so wichtig.

Das Contact Tracing sei momentan sehr aufwändig. Nun sei auch die App des Bundes lanciert worden. Diese Daten würden aber nicht in die Statstik des klassischen Contact Tracings des Kantons einfliessen. Die App des Bundes laufe parallel und setze auf die Eigenverantwortung der Bürger.

Keine Maskenpflicht im ÖV

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli äusserte sich ablehnend bezüglich einer Maskenpflicht im ÖV. «Derzeit sehen wir keinen Bedarf dafür. Ich glaube auch nicht, dass die Zürcherinnen und Zürcher angesichts der eher tiefen Fallzahlen mitmachen würden», sagte sie. Man setze diesbezüglich weiterhin auf Eigenverantwortung. Sollten die Zahlen deutlich steigen, müsste man die Situation neu beurteilen.

In den vergangenen Tagen wurden in der Schweiz mehrere Personen, die aus Balkanländern zurück in die Schweiz gereist sind, positiv getestet. «Mit Blick auf die bevorstehenden Sommerferien bereitet uns das Sorgen», sagte Meier. Laut Rickli steht der Kanton Zürich diesbezüglich in engem Austausch mit dem Bund. (fbe/sda)