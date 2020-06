Dübendorfer Autokino legt los

Aufgrund der Corona-Krise entfällt in diesem Sommer das Allianz-Openair-Kino am Zürichsee. Die Vorgaben in Bezug auf Hygiene- und Abstandsregeln seien aus logistischen Gründen nicht restlos erfüllbar, so die Veranstalter.

Als Alternative haben sie nun aber die schweizweite Autokinoreihe «Allianz Drive-In Cinema» auf die Beine gestellt. Ein Standort ist das Air Force Center Dübendorf, wo bis zu 300 Fahrzeuge Platz haben sollen.

Los geht es bereits am Samstagabend um 21.45 Uhr mit dem Film «Das perfekte Geheimnis». Einfahrt ist anderthalb Stunden vor Filmbeginn. Tickets können nur online unter zuerich.allianzdriveincinema.ch bestellt werden, eine Abendkasse gibt es nicht.

Das Drive-In-Kino gastiert bis zum 9. August in Dübendorf.