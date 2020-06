Bäretswil steht ohne Pfarrpersonen da

Es hat ausgesehen, als würde das Drama in der reformierten Kirche in Bäretswil glücklich enden. Nachdem im Januar anonyme Flyer in den Haushalten landeten, die den amtierenden Pfarrer Marc Heise zur Abwahl empfahlen, standen dutzende Bäretswiler zusammen. Sie riefen zum solidarischen Kirchenbesuch auf und kamen in Scharen.