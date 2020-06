Rote Köpfe und eine konsternierte Kirchenpflege

Die Worte «demokratiefeindlich» und «unschweizerisch» hallten am Mittwochabend durch die reformierte Kirche in Mönchaltorf. «Unerträglich» sei das Ganze, sagte ein Mann in den mittleren Bankreihen und unterbrach damit schon ganz am Anfang die Ansprache von Markus Holzner, dem Präsidenten der reformierten Kirchenpflege.