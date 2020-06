Ein loser Uhrzeiger ruft die Feuerwehr auf den Plan

Weil die Kirchenuhr in Seegräben schlapp machte, musste die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben am Dienstag ausrücken. Der genaue Grund des Einsatzes: Ein loser Zeiger drohte herunterzufallen.

Wie die Einsatzkräfte schilderten, sei die Uhr vorsorglich angehalten worden. Die Feuerwehr erhielt die Anfrage, ob sie den Zeiger mit Hilfe eines Hubretters wieder befestigen könnte. So sind noch am gleichen Tag zwei Hubretter-Maschinisten aus Seegräben ausgerückt, um den Zeiger zu reparieren. Im Anschluss konnte die Uhr wieder in Betrieb genommen werden.