Dieses Türmli brauchte die Hilfe von Experten

Der Zahn der Zeit nagte zuletzt doch arg am unteren Schulhaus in Ottikon bei Kemptthal. Die verwitterten Schindeln am Türmli und die alten Ziegel auf dem Dach waren besonders dem Dorf-«Glöckner» Rudolf Mäder schon seit Längerem ein Dorn im Auge. Die Pflege des Glockenstuhls liegt seit bald 60 Jahren in der Obhut seiner Familie.