Der Gemeinderat informiert Anfang Juli

Die Strasse beim Bahnhof Kollbrunn ist in einem schlechten Zustand. Der Gemeinderat will diese deshalb sanieren und den Bahnhofplatz neu gestalten. Ziel ist, ihn im Interesse der Bevölkerung und des Gewerbes zu beleben. Angedacht ist eine Begegnungszone mit Tempo 20. Die Fussgänger sollen darin Vortritt geniessen und die Strasse beliebig überqueren können. Die Orientierungsversammlung zu diesem Vorhaben findet am Mittwoch, 8. Juli um 19 Uhr, in der Regenbogenhalle in Kollbrunn statt.

Kosten von rund 770'000 Franken