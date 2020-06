Der Circus Knie tourt bald wieder durch die Schweiz

Fünfeinhalb Monate nach dem ursprünglich geplanten Premierendatum vom 18. März in Rapperswil SG startet der Circus Knie seine Tournee am 4. September in Bern. Die Corona-Pandemie hat auch den Zirkus hart getroffen.

«Wir haben seit Ende November keine Einnahmen, durch die Corona-Pandemie wurden wir schachmatt gesetzt. Umso wichtiger ist es für uns, dass es bald losgeht», sagt Knie gegenüber dem Blick. Die Angestellten seien auf Kurzarbeit gesetzt worden. Statt wie gewohnt in 30 Städten gastiert der Circus nur in 12.

«Wir erfüllen alle Standards»

Das Sicherheitskonzept für den September sei noch nicht verabschiedet worden. «Wir haben genügend Ausgänge, und die Sektoren können wir gut in 300 Sitzplätze unterteilen. Wir erfüllen alle Standards, die nun wichtig sind», sagt Knie.

Die Tournee dauert bis zum 31. Dezember, das Finale findet in Luzern statt. Im Tessin und in der Romandie tritt der Circus Knie dieses Jahr nicht auf.