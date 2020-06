Ruder-Weltmeisterin Jeannine Gmelins Kampf für Olympia

Via Drohnenflug nähert man sich dem malerischen Stausee Lago di Livigno. Dieser liegt umringt von steil aufragenden Berggipfeln an der schweizerisch-italienischen Grenze. Im nächsten Moment schon folgt die Kamera Jeannine Gmelin, Europa- und Weltmeisterin im Rudern, die auf der spiegelglatten Wasseroberfläche mutterseelenallein in ihrem Ruderboot dahingleitet.