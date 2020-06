Die reformierte Kirche Wila bietet den Katholiken Unterschlupf

Am 11. Mai begannen die Bauarbeiten für die Innenrenovation der katholischen Kirche Herz Jesu in Turbenthal. Noch ist unklar, wann die Katholikinnen und Katholiken aus Turbenthal, Wila und Wildberg wieder in ihrer Pfarrkirche Gottesdienste abhalten können. Bis im Herbst gebe man keine Prognose ab, erklärt Anna Maria Caldarulo, Präsidentin der Katholischen Kirchenpflege Turbenthal. «Doch das Ziel ist, dass wir Weihnachten wieder in unser frisch sanierten Kirche feiern können.»