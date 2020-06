Am Kinderfestival unterhalten «Hannibal» auch die Eltern

«Nebst dem Unvorhergesehenen ist auch das Zusammensein mit den anderen Geschichtenerzählern ein Grund, weshalb wir diese Tour so gerne mitmachen», sagt Fischer Schulthess. Untereinander herrscht eine familiäre Stimmung und trotz ihrer unterschiedlichen Stile hören sie sich auch gegenseitig gerne zu. «Gerade diese abwechslungsreiche und bunte Palette an tollen Geschichtenerzählern an speziellen Orten macht das Klapperlapapp aus», fügt Schulthess an. Und so darf sich auch das Publikum auf dem Atzmännig auf ein facettenreiches und unvergessliches Erlebnis freuen.

Regio verlost 10x2 Tickets

Neu findet das Klapperlapapp nur noch an einem Tag auf dem Atzmännig statt und zwar am Sonntag, 28. Juni. Auftreten werden neben dem Minitheater Hannibal Nadine Mächler, Jürg Steigmeier und Jolanda Steiner mit Markus Soom. Regio verlost auf der Website zueriost.ch/wettbewerbe 10x2 Tickets. Teilnahmeschluss ist morgen Freitag, 26. Juni, um 18 Uhr.

Die Bühne steht wenige Meter im Wald. Der Eingang dazu befindet sich direkt beim Infostand "Klapperlapapp" auf dem Brustenegg Parkplatz (alles vor Ort signalisiert). Die Wald-Arena bietet Platz für maximal 200 Personen. Die Tickets können direkt an der Tageskasse bezogen werden. Eine Vorreservation empfiehlt sich aufgrund der begrenzten Platzkapazität. Reservationen unter 055 284 64 34 oder info@atzmännig.ch.