Planänderung bei Wetziker Grossbaustelle

An der Verkehrsführung entlang der Zürcherstrasse in Richtung Uster und Hinwil verändert sich nichts. In Richtung Hinwil geht es im Einbahnsystem, umgekehrt fahren die Autos über die Halden- und Usterstrasse. Bei der Kreuzung an der Zürcher- und Weststrasse gilt das Linksabbiegeverbot nach wie vor.

Neue Stützmauer kommt früher

Ein Teil der Grossbaustelle umfasst eine neue Stützmauer an der Weststrasse. Auch damit könne man drei Monate früher starten, schreibt das Tiefbauamt weiter. Dies habe unter Anderem den Vorteil, dass die Strasse bis zum Bauende im September 2021 mit wenigen Ausnahmen im Einbahnregime befahrbar sei.

Die Bauarbeiten an entsprechender Stelle beginnen ebenfalls am 29. Juni. In dieser Zeit werden die Autos, die zur Medikerkreuzung wollen, auf einer Einbahnspur geführt. Diese gelte vorerst ab der Einmündung der Asylstrasse bis zur Medikerkreuzung.

Während der Arbeiten an der Weststrasse muss der Bus, der die Linie 856 in Richtung Kastellstrasse bedient, umgeleitet werden. Die Haltestelle Schönau könne in diese Richtung nicht bedient werden. In die entgegengesetzte Richtung zum Bahnhof fährt man allerdings ohne Einschränkungen.