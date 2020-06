Ein rotes Gemeindehaus macht die Probleme der Eventbranche sichtbar

Am Montagabend sind unzählige Gebäude in der Schweiz von 22 Uhr bis Mitternacht rot beleuchtet worden. Dies als Teil der Solidaritätsaktion Night of Light. Sie sollte auf die Probleme der Eventbranche in der Corona-Krise aufmerksam machen. Für die Branche gilt die «Alarmstufe dunkelrot», wie die Organisatoren auf ihrer Website schreiben. Seit dem Veranstaltungsverbot von Mitte März ist der Umsatz eingebrochen.