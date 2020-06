Annette und Adrian Fetscherin haben sich getrennt

Kennengelernt haben sie sich bei einem Fussballspiel im Basler St. Jakob Park, nun haben sich Annette Fetscherin und ihr Ehemann Adrian getrennt, das schreibt der «Blick». Die Ustermer Sportmoderatorin und das Geschäftsleitungsmitglied der Zürcher Grasshoppers waren zwölf Jahre zusammen, davon zehn verheiratet.

Da Ja-Wort gegeben haben sie sich die beiden in Maur – in derselben Kirche, in der Adrian Fetscherin konfirmiert worden war.

Wie der «Blick» weiss, hat Annette Fetscherin ihre gemeinsame Wohnung in Uster schon vor ein paar Monaten verlassen und wohnt nun allein. Und: Einen neuen Mann gibt es bisher nicht in ihrem Leben.