«Eigentlich hatten wir uns das so nicht vorgestellt»

Herr Fischer, wie gross sind die Fussstapfen, in die Sie als neuer Präsident der SVP Volketswil treten?

David Fischer: Sehr gross. Benjamin und ich haben bereits von Kind auf zusammen politisiert. Es wurde aber schnell klar, dass er über das grössere politische Talent verfügt. Ich habe in den vergangenen Jahren als Vizepräsident einen guten Einblick in die Politik meines Bruders bekommen. Die Fussstapfen sind durchaus gross, aber ich freue mich auch auf die Herausforderung.