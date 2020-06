Adventure Arena & Hangover Lounge Dübendorf – einmalig und neu in der Schweiz!

In der Adventure Arena erlebst Du dank Reality Gaming eine reale Spielumgebung. Eine neue Spielform, welche das Beste aus mehreren Spielwelten miteinander verbindet. Teams von 2 bis 4 Spielern gehen buchstäblich durch die Abenteuer, um verschiedene mentale und körperliche Herausforderungen zu meistern. Total stehen 20 unterschiedliche Adventure Rooms zur Verfügung, welche frei wählbar und mehrmals spielbar sind. Versuche in einer oder zwei Spielstunden so viele Räume zu lösen wie möglich.