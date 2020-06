«Nun beginnt der Kampf gegen die Sorglosigkeit»

Haben Sie mit Ihrer Kampagne Leben gerettet?

Adrian Kammer: Die Kampagne hat der Bevölkerung gesagt, was sie tun soll, damit sich Covid-19 weniger ausbreitet.

Also ja?

David Schärer: Ich würde es so formulieren: Leben wurden gerettet, weil die Bevölkerung die Verhaltensregeln umgesetzt hat. Und das ist tatsächlich eine Kommunikationsleistung. Einverstanden?



Kammer: Ja. In dieser Krise hat die Kampagne als Teil der Krisenkommunikation dazu beigetragen – und dass alle mitgemacht haben.