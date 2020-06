Mit Pirouetten und Pompon-Power gegen Klischees

«Ooh girl you’re shining», tönt es aus den Musikboxen. Silbern glänzende Pompons wirbeln synchron durch die Luft. «High V, Daggers, Left diagonal, Touchdown», ruft Trainerin Nathalie Rutz, während eine Gruppe junger Frauen im Takt die entsprechenden Formationen ausführt. Was an die amerikanische College-Kultur erinnert, spielt sich heute im Gymnastikraum der Sportanlage Buchholz in Uster ab.