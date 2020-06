Corona bremst zweifachen Dreirad-Event am Bachtel aus

Am vergangenen Wochenende wäre es soweit gewesen. Eine Strasse am Bachtel hätte sich zum dritten Mal in eine Freeridestrecke verwandelt. Die Teilnehmer hätten sich mit sogenannten Drift Trikes, ein Gefährt auf drei Rädern mit dem man um die Kurve schlittern kann, die Abfahrt hinunter gewagt.